Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Lazio - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lazio, Bologna'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LAZİO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio - Bologna maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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