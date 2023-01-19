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Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lazio ile Bologna karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:51
Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Lazio - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lazio, Bologna'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZİO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Bologna maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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