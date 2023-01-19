Ceuta - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Ceuta - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Ceuta ile Barcelona, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ceuta - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEUTA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ceuta - Barcelona 19 Ocak Perşembe günü saat 22:00'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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