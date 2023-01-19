Atalanta - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Atalanta - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atalanta, Spezia'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Spezia maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 17:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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