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Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Betis ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:00
Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Real Betis - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Real Betis ile Osasuna, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Betis - Osasuna 18 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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