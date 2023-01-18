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Messi ile Ronaldo yeniden yeşil sahalarda rakip olacak!

Dünya futbol tarihinin en iyilerinden olarak gösterilen Liones Messi ve Cristiano Ronaldo, aktif futbolculuk kariyerleri boyunca belki de son kez karşı karşıya gelecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:09
Messi ile Ronaldo yeniden yeşil sahalarda rakip olacak!

Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla 20 Ocak Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda 20 Ocak Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

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