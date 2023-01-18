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Leeds United - Cardiff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Leeds United ile Cardiff karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Cardiff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:00
Leeds United - Cardiff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Leeds United - Cardiff maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. Leeds United ile Cardiff kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Leeds United - Cardiff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - CARDIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Cardiff maçı 18 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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