Gijon - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Gijon - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Gijon ile Valencia, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Gijon - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIJON - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gijon - Valencia 18 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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