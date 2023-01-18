Fenerbahçe'den 8-0'lık galibiyet!

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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Konak Belediye Spor'u ağırladı. Baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 8-0 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezonki en farklı galibiyeti aldı ve puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekibin gollerini. Coleman (3), Busem (2), Ecem, Cansu Kara ve Nazlıcan kaydetti.
Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan maça takımımız; Göknur, Cansu K, Narin, Nina, Dembele, Yaşam, Meryem, Ecem, Faustina, Coleman ve Busem on biri ile başladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 13. hafta maçında 22 Ocak Pazar günü deplasmanda Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne konuk olacak.