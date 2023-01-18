Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | SUUDİ ALL STAR PSG

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ve Al Hilal takımının karmasının PSG'ye karşı oynayacağı mücadele merakla bekleniyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR / AL HİLAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geleceği mücadele 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.