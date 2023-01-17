Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Wolverhampton - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. Wolverhampton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Liverpool maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 22:45'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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