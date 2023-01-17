Napoli - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Napoli - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Napoli, Cremonese'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Cremonese maçı 17 Ocak Salı günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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