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Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS - FB MAÇI CANLI İZLE

Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 10:51 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 11:00
Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS - FB MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı heyecanla bekleniyor. 11. hafta maçında iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR SÜPER LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı 15 Ocak Pazar günü saat 15:00'te GS TV ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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