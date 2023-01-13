SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Pektemek Eyüpspor'da!

Son olarak Kayserispor'da forma giyen 34 yaşındaki forvet Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçta forma giyen Mustafa Pektemek, 1 gole imzasını attı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Mustafa Pektemek! Eyüpspor'umuz, Yukatel Kayserispor'dan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.