Haberler Futbol SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Pektemek Eyüpspor'da!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Pektemek Eyüpspor'da!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Eyüpspor, golcü oyuncu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 16:18 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 16:22
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Pektemek Eyüpspor'da!

Son olarak Kayserispor'da forma giyen 34 yaşındaki forvet Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçta forma giyen Mustafa Pektemek, 1 gole imzasını attı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Mustafa Pektemek! Eyüpspor'umuz, Yukatel Kayserispor'dan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'a transferde Vincent Aboubakar şoku! Taraftar onu bekliyordu ama...
Burhan Çaçan'ın cenaze töreni belli oldu! Alişan'ın Türk Halk Müziği sanatçısına vedası yürek sızlattı: "Sene 1989, 13 yaşındayım..."
Galatasaray'da stoper operasyonu! Erden Timur...
Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
MSÜ BAŞVURU EKRANI 📌
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erik Ten Hag'tan Weghorst açıklaması! Erik Ten Hag'tan Weghorst açıklaması! 16:47
Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu! 16:17
İrfan'ın cezası onandı! İrfan'ın cezası onandı! 16:17
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 15:06
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 15:06
Milli sporcu Gülşah Aktürk Fransa'ya transfer oldu Milli sporcu Gülşah Aktürk Fransa'ya transfer oldu 15:40
Daha Eski
Selçuk İnan'a kötü haber! 1. Lig'e gidiyor Selçuk İnan'a kötü haber! 1. Lig'e gidiyor 15:55
Yılmaz Vural yeni takımına imzayı attı Yılmaz Vural yeni takımına imzayı attı 16:02
Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu 16:15
Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası... Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası... 12:29
Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu 12:55
Başkan Çebi'ye ne dedi? O görüşmede gözleri doldu! Başkan Çebi'ye ne dedi? O görüşmede gözleri doldu! 13:20