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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupa

İspanya Süper Kupa finali heyecanı tüm dünyada yaşanıyor. Real Madrid ile Barcelona final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 15:40
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupa

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'nın iki dev ekibi Real Madrid ile Barcelona İspanya Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 15 Ocak Pazar günü saat 22:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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