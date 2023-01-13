Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupa

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'nın iki dev ekibi Real Madrid ile Barcelona İspanya Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 15 Ocak Pazar günü saat 22:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.