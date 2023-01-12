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Weghorst gerçeği

ENDER BİLGİN Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Ender Bilgin
Weghorst gerçeği

Weghorst'un Kasımpaşa maçında attığı golden sonra tribünlere giderek sergilediği duygusal veda sahnesi Beşiktaş açısından planları değiştirdi. Yönetimin elbette haberi vardır. Dünya Kupası'ndan sonra beklenmedik bir gelişme de değil. Ancak işin ciddiyet kazanması hızlı oldu. Bir oyuncunuz (Hele kiralıksa) Premier Lig'den teklif alırsa bu işten kar etmeye çalışmak tek doğru çözüm olur.

Yoksa gitmeyi kafasına koymuş adama "gidemezsin" demek çok zor. Yakın zamanda bunu Kim Min Jae örneğinde yaşadık. Üstelik o Fenerbahçe'nin tapulu oyuncusuydu. Ancak Beşiktaş'ın da eli armut toplamıyor. İyi pazarlık yaparak para kazanmak gerek. Tabii istekler kararında olmazsa çıkmaz sokağa girmek de var. Artık top yönetimde. Sonrası doğru takviyeyi yapmaya kalıyor. Aboubakar ismi camiayı heyecanlandırdı. Fiyatı az değil. İşte bu yüzden Weghorst'tan gelecek para daha da önem kazanıyor. Önümüzdeki hafta hareketli geçecek.

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