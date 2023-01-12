Okan Hoca büyük oynuyor

Galatasaray çok zor bir takvimi kayıpsız atlatarak zirveye kuruldu. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenmek, Sivas deplasmanından kayıpsız dönmek kolay iş değil. Farklı derbi galibiyeti moral olarak da yelkenleri rüzgarla doldurdu.

Bu galibiyet serisi "Büyük takım için hazır mı?" tereddütlerine yol açan Okan Buruk ile ilgili soru işaretlerini de ortadan kaldırdı. Okan Hoca artık büyük takım teknik direktörü olmuş ve yerine yakıştırılan teknik adamların ipini çekmiştir. Devre arasında iki, üç takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray bugün itibariyle şampiyonluğun bir numaralı adayıdır. Kısa vadede maç takvimi çok iyi.

İcardi 'nin dönüşü de muhteşem oldu. Artık inisiyatif Sarı-Kırmızılılara geçmiş durumda. Bundan sonrasının sevabı da günahı da Okan Buruk'a yazılır.