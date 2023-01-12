Haberler Futbol Okan Hoca büyük oynuyor

Okan Hoca büyük oynuyor

ENDER BİLGİN Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Ender Bilgin
Okan Hoca büyük oynuyor

Galatasaray çok zor bir takvimi kayıpsız atlatarak zirveye kuruldu. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenmek, Sivas deplasmanından kayıpsız dönmek kolay iş değil. Farklı derbi galibiyeti moral olarak da yelkenleri rüzgarla doldurdu.

Bu galibiyet serisi "Büyük takım için hazır mı?" tereddütlerine yol açan Okan Buruk ile ilgili soru işaretlerini de ortadan kaldırdı. Okan Hoca artık büyük takım teknik direktörü olmuş ve yerine yakıştırılan teknik adamların ipini çekmiştir. Devre arasında iki, üç takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray bugün itibariyle şampiyonluğun bir numaralı adayıdır. Kısa vadede maç takvimi çok iyi.

İcardi 'nin dönüşü de muhteşem oldu. Artık inisiyatif Sarı-Kırmızılılara geçmiş durumda. Bundan sonrasının sevabı da günahı da Okan Buruk'a yazılır.

DİĞER
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın’dan şaşırtan karar! Ünlü çift ayrıldı mı?
‘Halime Hatun’ karakteriyle Pakistan’da yıldız olan Esra Bilgiç paraya para demiyor!
Jesus yönetime isim verdi!
F.Bahçe'den Firmino bombası! Menajeri önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde!
Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Ocak)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (11 Ocak)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'u böyle eleştirdi! "İki büyük sıkıntı var" Jesus'u böyle eleştirdi! "İki büyük sıkıntı var" 07:49
Beşiktaş'taki sürpriz ayrılığı duyurdu! "Gidebilir" Beşiktaş'taki sürpriz ayrılığı duyurdu! "Gidebilir" 07:36
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! 01:29
Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! 01:35
Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! 01:36
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 01:45
Daha Eski
F.Bahçe taraftarı isyan etti! Samet Akaydin'in maliyeti... F.Bahçe taraftarı isyan etti! Samet Akaydin'in maliyeti... 00:54
Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! 00:59
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 01:03
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 01:12
Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! 01:12
Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi! Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi! 01:23