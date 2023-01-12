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FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

Son dakika spor haberi: 2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 20:18
FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

Yeni başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Aday gösterilen isimler şöyle:

FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

En iyi erkek futbolcu

Julian Alvarez (Manchester City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Sadio Mane (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Real Madrid)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Muhammed Salah (Liverpool)

Vinicius Junior (Real Madrid)

FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

En iyi kadın futbolcu

Aitana Bonmati (Barcelona)

Debinha (North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Chelsea)

Ada Hegerberg (Olimpik Lyon)

Sam Kerr (Chelsea)

Beth Mead (Arsenal)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alex Morgan (San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Alexia Putellas (Barcelona)

Wendie Renard (Olimpik Lyon)

Keira Walsh (Barcelona)

Leah Williamson (Arsenal)

FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Fas Milli Takımı)

Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör

Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)

Emma Hayes (Chelsea)

Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)

Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)

Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)

Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

En iyi kadın kaleci

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Olimpik Lyon)

Merle Frohms (Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)

FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu!

En iyi gol

Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet

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