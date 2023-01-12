Abdullah Avcı'nın hamlesi

Abdullah Avcı farklı Alanya yenilgisinden sonra, "Ne yapsak olmuyor. Hastalıklı bir durum var" diyerek topu yönetimin önüne bıraktı. Trabzonspor'un son dört deplasman maçını kazanamayıp, kalesinde on iki gol görmesi az şey değil. Aynı sezonda iki kez beş gol yemek de cabası. Zirvedeki takımlarla puan farkı açılıyor. Bu sezon avuçtan kaymak üzere. İşte Avcı bu noktada kritik bir hamle yaptı. Yönetim ya Hocasına güvenip, bazı radikal kararlar alacak ya da "iki tarafı da yıpratmaya gerek yok" diyerek yeni bir teknik adamla yola devam edecek. "Şampiyon Hoca'nın kredisi bu kadar az mı?" derseniz... Görünen o ki, Hoca ile Başkan'ın arası pek iyi değil. Yapılan transferlerin büyük bölümü tutmadı. Bütçe açığı artıyor. Dolayısıyla ayrılık ihtimalini göz ardı etmemek gerek. Takım içinde, hatta yönetimde sıkıntı olduğu da aşikâr. İş ayrılık noktasına gelirse ufukta olağanüstü genel kurul da var demektir. A