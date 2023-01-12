Haberler Futbol Abdullah Avcı'nın hamlesi

Abdullah Avcı'nın hamlesi

ENDER BİLGİN Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Ender Bilgin
Abdullah Avcı'nın hamlesi
Abdullah Avcı farklı Alanya yenilgisinden sonra, "Ne yapsak olmuyor. Hastalıklı bir durum var" diyerek topu yönetimin önüne bıraktı. Trabzonspor'un son dört deplasman maçını kazanamayıp, kalesinde on iki gol görmesi az şey değil. Aynı sezonda iki kez beş gol yemek de cabası. Zirvedeki takımlarla puan farkı açılıyor. Bu sezon avuçtan kaymak üzere. İşte Avcı bu noktada kritik bir hamle yaptı. Yönetim ya Hocasına güvenip, bazı radikal kararlar alacak ya da "iki tarafı da yıpratmaya gerek yok" diyerek yeni bir teknik adamla yola devam edecek. "Şampiyon Hoca'nın kredisi bu kadar az mı?" derseniz... Görünen o ki, Hoca ile Başkan'ın arası pek iyi değil. Yapılan transferlerin büyük bölümü tutmadı. Bütçe açığı artıyor. Dolayısıyla ayrılık ihtimalini göz ardı etmemek gerek. Takım içinde, hatta yönetimde sıkıntı olduğu da aşikâr. İş ayrılık noktasına gelirse ufukta olağanüstü genel kurul da var demektir. A
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu! İşte transfer dönemi öncesi rakamlar...
‘Halime Hatun’ karakteriyle Pakistan’da yıldız olan Esra Bilgiç paraya para demiyor!
Jesus yönetime isim verdi!
F.Bahçe'den Firmino bombası! Menajeri önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde!
Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Ocak)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (11 Ocak)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'u böyle eleştirdi! "İki büyük sıkıntı var" Jesus'u böyle eleştirdi! "İki büyük sıkıntı var" 07:49
Beşiktaş'taki sürpriz ayrılığı duyurdu! "Gidebilir" Beşiktaş'taki sürpriz ayrılığı duyurdu! "Gidebilir" 07:36
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! 01:29
Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! 01:35
Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! 01:36
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 01:45
Daha Eski
F.Bahçe taraftarı isyan etti! Samet Akaydin'in maliyeti... F.Bahçe taraftarı isyan etti! Samet Akaydin'in maliyeti... 00:54
Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! 00:59
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 01:03
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 01:12
Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! 01:12
Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi! Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi! 01:23