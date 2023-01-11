Cezayı MHK kesecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'da yayın yapan Lider Haber'de Telegol programına konuk oldu. Başkan Büyükekşi, Antalya-F. Bahçe maçı VAR kayıtlarının açıklanmayacağını söyleyip, Sivas'ın golünü iptal eden VAR hakemi Özgüç Türkalp'in istifası hakkında, "Burada bir otorite var. Böyle yapıp yapıp ondan sonra 'Ben özür dilerim' ile bu işlerin olmaması lazım" dedi.

Mehmet Büyükekşi, Sivas-G.Saray maçının hakemi Erkan Özdamar ve Beşiktaş-G.Antep FK maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın ceza süresini MHK'nin belirleyeceğini açıkladı. Büyükekşi, "Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'ın ne kadar ceza verileceğine MHK karar verecek. Belirli bir süre ceza alacaklar, sonra görev almaya devam edecekler" değerlendirmesinde bulundu.