Manchester United - Charlton Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Manchester United - Charlton Athletic maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Manchester United ile Charlton Athletic kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Manchester United - Charlton Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER UNITED - CHARLTON ATHLETIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester United - Charlton Athletic maçı 10 Ocak Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Butland; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia; Fred, McTominay, Eriksen; Elanga, Martial, Garnacho
Charlton Athletic: MacGillivray; Clare, Ness, Lavelle, Inniss, Sessegnon; Rak-Sakyi, Dobson, Morgan, Blackett-Taylor; Stockley
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