Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rakip oluyor! İşte maçın tarihi

Futbolun iki yıldızı bir kez daha karşı karşıya gelecek. Adres bu kez Suudi Arabistan olacak.

Messili Paris Saint Germain, 19 Ocak'a kadar Katar'ın başkenti Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kamp yapacak.

Fransız ekibinin kamp programı kapsamında Al Nassr takımı ile de bir hazırlık maçı oynayacak. Mücadele iki Dünya yıldızını bir kez daha karşı karşıya getirecek.

19 Ocak tarihinde futbolseverler, yeniden Messi ile Ronaldo' yu rakip olarak izleyecek. Riyad'daki karşılaşmaya Kral Fahd Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Öte yandan 37 yaşındaki Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk resmi maçına ise 22 Ocak'ta Al Ettifaq karşısında çıkacak.

Portekizli oyuncu, Manchester Unıted forması giydiği dönemde fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza almıştı.