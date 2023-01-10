Haberler Futbol Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rakip oluyor! İşte maçın tarihi

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rakip oluyor! İşte maçın tarihi

Messi ve Ronaldo'nun yolları yine kesişti. Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile Suudi Arabistan'daki ilk maçına Lionel Messi'nin formasını giydiği Paris Saint Germain'e karşısında çıkacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 13:22
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rakip oluyor! İşte maçın tarihi

Futbolun iki yıldızı bir kez daha karşı karşıya gelecek. Adres bu kez Suudi Arabistan olacak.

Messili Paris Saint Germain, 19 Ocak'a kadar Katar'ın başkenti Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kamp yapacak.

Fransız ekibinin kamp programı kapsamında Al Nassr takımı ile de bir hazırlık maçı oynayacak. Mücadele iki Dünya yıldızını bir kez daha karşı karşıya getirecek.

19 Ocak tarihinde futbolseverler, yeniden Messi ile Ronaldo' yu rakip olarak izleyecek. Riyad'daki karşılaşmaya Kral Fahd Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Öte yandan 37 yaşındaki Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk resmi maçına ise 22 Ocak'ta Al Ettifaq karşısında çıkacak.

Portekizli oyuncu, Manchester Unıted forması giydiği dönemde fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza almıştı.

DİĞER
Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!
Müge Anlı'da Melissa olayı yeniden gündemde! Minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu: "Canımı veririm torunumu vermem"
Kadıköy'e yıldız yağacak! Ara transferin şampiyonu Fener olacak
Sevilla'ya transfer olacak mı? Açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Türk hakemliği eski günlerine dönecek"
TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Altay krizi! Görüşmeler tıkandı F.Bahçe'de Altay krizi! Görüşmeler tıkandı 13:37
Ünlü menajerden Boey itirafı! "Teklifler var" Ünlü menajerden Boey itirafı! "Teklifler var" 13:28
Yeniden rakip oluyorlar! İşte maçın tarihi Yeniden rakip oluyorlar! İşte maçın tarihi 13:22
Dünya Kupası Başakşehir'e iyi geldi! 4 maçta... Dünya Kupası Başakşehir'e iyi geldi! 4 maçta... 12:56
"Türk hakemliği eski günlerine dönecek" "Türk hakemliği eski günlerine dönecek" 12:48
F.Bahçe ve Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır F.Bahçe ve Hazard'ın kaderi belli oluyor! Maaşı hazır 12:46
Daha Eski
TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı 12:44
Sevilla'ya transfer olacak mı? Açıklama geldi Sevilla'ya transfer olacak mı? Açıklama geldi 12:37
Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler 12:09
Atletico'da Simeone dönemi sona eriyor Atletico'da Simeone dönemi sona eriyor 11:57
Doğukan Sinik yuvaya döndü! Doğukan Sinik yuvaya döndü! 11:52
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 📌 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 📌 11:51