Portekiz Milli Takımı'nda Roberto Martinez dönemi

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.

Portekiz Milli Takımı, İspanyol teknik direktör Roberto Martinez'in takımın başına getirildiğini açıkladı.

SON OLARAK BELÇİKA'YI ÇALIŞTIRDI

2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9