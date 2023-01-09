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Portekiz Milli Takımı'nda Roberto Martinez dönemi

Dünya Kupası sonrası Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz, son olarak Belçika'yı çalıştıran Roberto Martinez'i takımın başına getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 15:13
Portekiz Milli Takımı'nda Roberto Martinez dönemi

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.

Portekiz Milli Takımı, İspanyol teknik direktör Roberto Martinez'in takımın başına getirildiğini açıkladı.

SON OLARAK BELÇİKA'YI ÇALIŞTIRDI

2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

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