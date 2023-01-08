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Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:30
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Manchester City - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Chelsea maçı 8 Ocak Pazar günü saat 19:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Phillips, De Bruyne; Mahrez, Alvarez, Grealish

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Jorginho, Zakaria, Chukwuemeka; Ziyech, Havertz, Aubameyang

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