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78 yaşındaki Kadriye teyze derbide Galatasaray'ın kazanmasını istiyor

78 yaşındaki Kadriye Temel Galatasaray’a olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Yaşlı fanatik Temel, derbiyi Galatasaray’ın kazanmasını istiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 12:46
78 yaşındaki Kadriye teyze derbide Galatasaray'ın kazanmasını istiyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Kadriye Temel'deki Galatasaray sevdası çevredekilerin ilgisini çekiyor. İzlediği bir maçta Galatasaray'dan etkilendikten sonra sarı-kırmızılı renklere bağlanan Kadriye Temel, derbiyi heyecanla bekliyor.

5 yıldır Galatasaray'a tutkuyla bağlı olan Temel, yarın oynanacak derbide Galatasaray'ın kazanmasını istiyor. Galatasaray'daki oyuncular içerisinde en sevdiği oyuncunun Mauro Icardi olduğunu belirten Temel, derbide de gol atmasını istiyor.

"Galatasaray'ın maçı kazanmasını çok istiyorum"
Galatasaray takımının derbiyi kazanacağını belirten Kadriye Temel, "Benim takımın Galatasaray'dır ben kendi takımımı çok seviyorum. Birkaç gün sonra Galatasaray'ın maçı var, Galatasaray'ın maçı kazanmasını çok istiyorum. Icardi oyuncusunu çok seviyorum. Galatasaray takımı Fenerbahçe'yi yenecek ve maçı kazanacak. Galatasaray'ın bir maçını izledim ve çok etkilendim o yüzden onları seçtim" dedi.
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