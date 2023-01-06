Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Manchester United - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. Manchester United ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Everton maçı 6 Ocak Cuma günü saat 23:00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, L Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Garnacho, Fernandes, Rashford; Martial

Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana; McNeil, Calvert-Lewin, Gray