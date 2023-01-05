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VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Son dakika spor haberleri... TFF, tartışmalı hakem kararlarının ardından Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bundan sonra da VAR kayıtlarının açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 09:25
VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararları Türkiye'nin gündemine oturdu.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Maçların hakemleri ve pozisyonlar için tartışma devam ederken, bu kez TFF bu karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuna açıkladı.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Bundan sonra tüm tartışmalı maçların VAR konuşmaları yayınlanacak mı?

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Hürriyet'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi:

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Sadece bir defaya mahsustu kayıtların açıklanması. Bu iki maçta siyah ile beyaz kadar açık hata vardı.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

100 kişinin izleyip 100'ünün de üzerinde mutabık kaldığı hatalardı bunlar.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

7 yaşındaki çocuğa bile sorsanız, onun bile göreceği türden hatalardandı. Ama diğer kararlardaki hatalar daha farklı.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

"Bu maçı özel kılan bu hatalar mıydı?" sorusuna Büyükekşi, şu yanıtı verdi:

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Hayır sadece bu değil. İnsanların kafasında başka soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerini de yayınlayarak gidermiş olduk.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Hiçbir şey yok işte, gayet samimi konuşmalar, bir karar vermeye çalışıyorlar. Her şey doğal. Ama hata var o ayrı.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

VAR KAYITLARI BİR DAHA YAYINLANACAK MI?

VAR kayıtlarının bundan sonra yayınlanmayacağını söyeleyen TFF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Biliyorsunuz, Hollanda ve İngiltere'de yayınlandı. Ama bir daha yayınlanmadı. Çocuk oyuncağı değil bu.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

FIFA VE UEFA'DAN İZİN ALINDI MI?

VAR kayıtlarını yayınlarken FIFA ve UEFA'dan izin almadıklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, konuşmasına şöyle devam etti:

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Ama bakın bu kültürün artık değişmesi lazım. Her maçtan sonra hakem konuşmayı bırakmalıyız.

VAR kayıtları yayınlanacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Bakın Fenerbahçe maçından sonra Nuri Şahin çok doğru bir hareket yaptı. Hakemin üzerine yürümek isteyen oyuncularının önüne geçti.

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