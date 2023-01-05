Şampiyona karşılama

Lionel Messi, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra tatile çıkmıştı. İzni biten 35 yaşındaki süper yıldız dün PSG'nin idmanına katıldı. Takım arkadaşları iki yana dizilerek Messi'yi alkışlarla onore ettiler. Törende Mbappe ve Hakimi dışında tüm oyuncular vardı. Bu iki isim New York'a NBA maçı seyretmeye gittiler. Messi sıcak karşılama için teşekkür etti.
Lionel Messi, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra tatile çıkmıştı. İzni biten 35 yaşındaki süper yıldız dün PSG'nin idmanına katıldı. Takım arkadaşları iki yana dizilerek Messi'yi alkışlarla onore ettiler. Törende Mbappe ve Hakimi dışında tüm oyuncular vardı. Bu iki isim New York'a NBA maçı seyretmeye gittiler. Messi sıcak karşılama için teşekkür etti.