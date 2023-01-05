Ronaldo'yu şoke eden ceza! Yeni takımında...

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi büyük yankı uyandırdı.
Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi büyük yankı uyandırdı.
Yeni takımına görkemli bir törenle imza atan Portekizli yıldız şoke eden bir ceza ile karşı karşıya. İşte detaylar...
İMZA TÖRENİNE BÜYÜK İLGİ!
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, kadrosuna kattığı Portekiz futbolcu Cristiano Ronaldo için taraftarlara açık imza töreni düzenledi.
Başkent Riyad'taki Mrsool Park'ta düzenlenen törene taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Mrsool Park'a ailesiyle birlikte gelen Ronaldo ilk olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"ARTIK AVRUPA'DA İŞİM BİTTİ"
Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Ronaldo, zor bir karar aldığını belirtti.
Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüplerden de teklifler aldığını açıklayan Portekizli, "Çok iyi hissediyorum. Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti.
Asya'ya gelip buradaki gelişime katkı yapmak istedim. Gençlerin gelişimine yardımcı olmak istiyorum.
Zor bir karar olabilir ama bunu yaşamak istedim." dedi.
"BU TRANSFERİ ŞANS OLARAK GÖRÜYORUM"
"Ailem bu karardan ötürü çok mutlu. Çok güzel şekilde karşılandık. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz. Sadece futbol olarak değil, buradaki yeni neslin mentalitesini değiştirmek için bir şans olarak görüyorum bu transferi.
Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüpler de beni transfer etmek istedi.
Ben burayı tercih ettim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim."
SPOR TARİHİNİN EN YÜKSEK KONTRATI!
İspanya'dan AS, Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi sonrası sözleşme detaylarına ilişkin özel haberini okuyucularıyla paylaştı.
AS'ta yer alan habere göre Ronaldo, Al-Nassr ile yaptığı anlaşma gereği 7 yıl boyunca 500 milyon Euro kazanacak.
Ronaldo, 2025 yılına kadar futbolcu olarak görev yapacak ve geri kalan sürede spor danışmanı olarak görev yapacak.
İspanyol basınında daha önce yer alan haberlerde Suudi Arabistan ve Mısır'ın 2030 Dünya Kupası için adaylık başvurusu yapacağı ve Ronaldo'nun bu başvuruda elçi olarak görev yapacağı iddia edilmişti.
AS'ta yer alan haberde; "Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi spor dünyasında 'Öncesi ve sonrası' olarak nitelendiriliyor. Portekizli oyuncunun Suudi Arabistan kulübünden gelen teklifi kabul etmesi karşılığında alacağı rakamlara bir türlü ulaşılamadı.
AS'nin öğrendiği üzere Cristiano, önümüzdeki yedi yıl için net 500 milyon maaş alacak. Ronaldo 40 yaşına kadar oyuncu olarak görev yapacak.
Ronaldo futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra spor danışmanı olarak görev yapacak. Bu futbol ve spor tarihinin en yüksek kontratıdır." ifadeleri kullanıldı.
SUUDİ ARABİSTAN İÇİN ELÇİLİK YAPACAK
Haberin devamında; "Cristiano, Al Nassr'da sadece futbolcu olmakla kalmayacak, ilişkileri çok daha ileriye gidecek.
Ronaldo, kendi ülkesi Portekiz ve İspanya'nın da 2030 Dünya Kupası başvurusuna karşın Suudi Arabistan cephesinde elçilik görevini üstlenecek.
Ayrıca Portekizli yıldızın imzaladığı sözleşme, mali ayrıcalıkların ötesinde bir dizi başka ayrıcalık da tanıyor. Birinci sınıf ilgiden Riyad'da lüks bir eve kadar...
Al-Nassr'ın sadece Ronaldo transferiyle yetinmeyeceği ve Ramos'u da renklerine bağlamak istediği belirtiliyor."
RONALDO'YU ŞOKE EDEN CEZA!
Milliyet'in derlediği habere göre; İngiltere'den Daily Mail, Cristiano Ronaldo'nun Evertonlı bir taraftarın cep telefonunu kırdığı gerekçesiyle aldığı iki maçlık cezasını Suudi Arabistan'da da çekeceğini iddia etti.
Habere göre Ronaldo, Al-Nassr'ın sahasında Al-Taee ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ronaldo, geçen sezon Nisan ayında Goodison Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından uygunsuz ve şiddet içeren davranışlardan suçlu bulundu.
Ronaldo Goodison Park'ın tünelinden aşağı hızla inerken Jacob Harding adlı taraftarın eline tokat attı ve telefonuna zarar vermişti.
Annesi Sarah Kelly, oğlunun elinin Ronaldo'nun müdahalesi sonrasında morardığını ifade etmişti. Soruşturma geçtiğimiz ay sonuçlandı ve Ronaldo suçlu bulundu.
Federasyon Ronaldo'yu "huysuz bir hareket" olan "kasıtlı ve güçlü bir tokat atmak"tan suçlu buldu.
Bu nedenden dolayı Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını kaçıracak.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçına çıkamayacak. Sportsmail, Ronaldo'nun Al-Nassr formasını ilk maç giyemeyeceğini öğrendi.
Ronaldo, 17 Kasım'da İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 50.000 sterlin para cezasına çarptırıldı ve iki maç ceza aldı.
Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United'ın Everton ile Goodison Park'ta oynadığı karşılaşmanın ardından Jacob Harding adlı Everton taraftarının eline vurmuş ve telefonuna zarar vermişti. Annesi Sarah Kelly, Ronaldo'nun müdahalesi sonucu oğlunun elinin morardığını açıklamıştı.
Ronaldo "huysuz bir hareket" olan "kasıtlı ve güçlü bir tokat atmak"tan suçlu bulundu."