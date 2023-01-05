Ronaldo'yu şoke eden ceza! Yeni takımında...

"BU TRANSFERİ ŞANS OLARAK GÖRÜYORUM"

"Ailem bu karardan ötürü çok mutlu. Çok güzel şekilde karşılandık. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz. Sadece futbol olarak değil, buradaki yeni neslin mentalitesini değiştirmek için bir şans olarak görüyorum bu transferi.