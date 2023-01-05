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Al-Hilal’den Messi atağı

Al-nassr'ın Ronaldo'yu transferiyle birlikte S.Arabistan'da taşlar yerinden oynadı. Al-Nassr bir anda ülkenin en popüler takımı haline gelirken Al-Hilal karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Al-Nassr'ın ezeli rakibi öncelikle mağazalarında Messi forması satmaya başladı. Arjantinli yıldıza teklif de götürecekler.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Al-Hilal’den Messi atağı
Al-nassr'ın Ronaldo'yu transferiyle birlikte S.Arabistan'da taşlar yerinden oynadı. Al-Nassr bir anda ülkenin en popüler takımı haline gelirken Al-Hilal karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Al-Nassr'ın ezeli rakibi öncelikle mağazalarında Messi forması satmaya başladı. Arjantinli yıldıza teklif de götürecekler.
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