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Galatasaray Ankaragücü maçında Cimbom'dan penaltı tepkisi!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, NEF Stadyumu'nda konuk ettiği Ankaragücü karşısında bir pozisyonda penaltı bekledi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 21:16 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 21:32
Galatasaray Ankaragücü maçında Cimbom'dan penaltı tepkisi!
üper Lig''in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında sarı kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Ankaragücü ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Mertens ve Galatasaray cephesi, bu pozisyon sonrası penaltı bekledi.

Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyunun korner atışıyla başlamasını istedi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu pozisyonda penaltı düdüğü çalmayınca oldukça sinirlenirken, stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar da karara büyük tepki gösterdi.

İşte o pozisyon...



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