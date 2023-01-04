Galatasaray Ankaragücü maçında Cimbom'dan penaltı tepkisi!

Mücadelenin 28. dakikasında sarı kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Ankaragücü ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Mertens ve Galatasaray cephesi, bu pozisyon sonrası penaltı bekledi.
Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyunun korner atışıyla başlamasını istedi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu pozisyonda penaltı düdüğü çalmayınca oldukça sinirlenirken, stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar da karara büyük tepki gösterdi.
İşte o pozisyon...