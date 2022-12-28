Icardi sahaya indi

Cimbom'da sahalara dönüşü merakla beklenen isim Mauro İcardi… Arjantinli yıldız idmanda topuk pası verirken sakatlanmıştı. Bir süredir sahalardan uzak olan tecrübeli futbolcunun tedavisi tamamlandı. İcardi dün ilk defa sahaya indi. Çalışmalara başladı. 29 yaşındaki futbolcu yarın oynanacak Sivasspor deplasmanında forma giymeyecek. Sivas dönüşü takıma katılacak olan İcardi'nin Ankaragücü mücadelesinde ise ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız forvetin dönüşü olarak bu mücadeleyi işaret etmişti. Böylece Buruk, İcardi'yi Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde görmüş olacak. Aynı zamanda İcardi de maç ritmi kazanacak ve Kadıköy'e daha hazır gidecek. Galatasaray taraftarı da heyecanla onu yeniden sahalarda görmeyi bekliyor.

İDMANA DEVAM

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma dinamik ısınma ile start aldı. Geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Orta ve şut çalışmasıyla sona erdi. Futbolcuların hırsı Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. Zorlu deplasman öncesi iyi sinyaller verdiler.

YOLCULUK BUGÜN

Galatasaray, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarını bugün tamamlayacak. 11.00'deki idmanın ardından havaalanına geçecek olan sarı- kırmızılılar buradan öğle saatlerinde Sivas'a uçacak. Maç saatini bekleyecekler.