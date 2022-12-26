CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, gençlerden gelen Ronaldo-Messi kıyaslaması sorusuna "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Ronaldo gibi bir futbolcuyu ikinci yarıda sokmak onun psikolojisini ve enerjisini alıp götürdü. Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var" diye yanıt verdi.