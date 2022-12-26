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Galatasaray Kayserispor: 5-4 | U19 ELİT LİGİ MAÇ SONUCU

U19 Elit A Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırladı. Mücadele, Galatasaray'ın 5-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:39
Galatasaray Kayserispor: 5-4 | U19 ELİT LİGİ MAÇ SONUCU
U19 Elit A Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray'a uzatmada yediği golle 5-4 mağlup oldu. Gol düellosu şekilde geçen zorlu maçta Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov ve Yukatel Kayserispor'dan Talha Sarıaslan hat-trick yaptılar.
Stat: Florya Metin Oktay Tesisleri

Hakemler: Muhammed Oğulcan Malkoç, Anıl Cem Çil, Ozan Kaya

Galatasaray U19: Atakan Nuri Ordu, Ali Turap Bülbül, Umut Erdem, Ali Yeşilyurt, Arda Deniz Yavaş, (Koraycan Akbaş dk.66), Caner Doğan, Eren Büyükkaya, (Yasin Çekirge dk.66), Zeki Mert Saki, (Baran Demiroğlu dk.80), Emirhan Kayar, (İnanç Gürbüz dk.9), Beknaz Almazbekov, Efe Akman
Yukatel Kayserispor U19: Mehmt Şamil Öztürk, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan Mert Dinç, Bilal Ceylan, (Burak Efe Arslan dk.9), Baran Ali Gezek, (Alperen Elmas dk.90), Berkan Aslan, (Furkan Arslan dk.90), Berat Eskin, Talha Sarıaslan, Mehmet Eray Özbek, (Hamza Şahbaz dk.90), Ethem Balcı, (Kürşat Babamoğlu dk.66)

Goller: Beknaz Almazbekov dk.26-55-71, Koraycan Akbaş dk.76, Baran Demiroğlu dk.90+6 (Galatasaray U19), Talha Sarıaslan dk.45-73-79, Berat Eskin dk.48 (Yukatel Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Efe Akman, Berknaz Almazbekov (Galatasaray U19), Mehmet Eray Özbek, Talha Sarıaslan, Baran Ali Gezek, Muhammed Eren Arıkan, Berat Eskin, Mehmet Şamil Öztürk (Yukatel Kayserispor U19)

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