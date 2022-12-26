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Cyle Larin transfer oluyor! Yeni takımı...

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni durağı belli oluyor. Larin'in, İspanya La Liga'ya transfer olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:36
Cyle Larin transfer oluyor! Yeni takımı...

Beşiktaş'ın tüm girişimlerine rağmen Siyah-Beyazlılarla yeni sözleşme imzalamayan Cyle Larin, Club Brugge'dan ayrılıyor. Belçika'da umduğunu bulamayan Kanadalı yıldız, İspanya'ya uçuyor. Cyle Larin La Liga'da kümede kalma savaşı veren ekibe imza atıyor.

CYLE LARIN LA LIGA YOLCUSU
Akşam'ın haberine göre, Cyle Larin ara transfer döneminde Club Brugge'a veda etmeye hazırlanıyor. Cadiz'den teklif alan Kanadalı futbolcu, La Liga'ya gidiyor. Teklifi değerlendirmek isteyen Cyle Larin'in ocak ayında Cadiz'e imza atması bekleniyor.

CYLE LARİN BELÇİKA'DA YOKLARI OYNUYOR
Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı sezonların ardından Club Brugge'da adeta kâbusu yaşayan Cyle Larin, Belçika ekibiyle çıktığı 13 maçta sadece 1 gol atabildi. 27 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesi Brugge ile 3 yıllık sözleşme yapmıştı.

Cyle Larin'e talip olan Cadiz ise 14. haftası geride kalan La Liga'da 11 puan toplayabildi ve sıralamada sondan birinci sırada (19) yer alıyor.

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