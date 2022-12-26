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Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo transferine ilişkin resmi açıklama geldi!

Son dakika transfer haberi... Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor. Cristiano Ronaldo'nun, bir sonraki durağının Al Nassr olacağı tahmin ediliyor. Bununla beraber, Ronaldo transferine ilişkin Al Nassr cephesinde resmi açıklama geldi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 12:42
Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo transferine ilişkin resmi açıklama geldi!

Dünya Kupası esnasında sırasında Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olacağı iddialarına önce yalanlama geldi ardından transfer detayları görüşmeleri başladığı iddiaları çıktı. Son açıklama ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın sportif direktörü Marcelo Salazar'dan geldi.

Marcelo Salazar, kendisine gelen Ronaldo ile ilgileniyor musunuz sorusuna "Evet ya da hayır dememe izin yok," şeklinde espirili bir yanıt verdi. Salazar, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak, onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak." ifadelerini kullandu.

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