Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, uzun süredir Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak için uğraşıyordu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, uzun süredir Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak için uğraşıyordu.
Bu transfer artık tamamen bitmek üzere.
Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Portekizli süper yıldızla senelik 212 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı.
Transferle ilgili resmi açıklama da bu hafta içerisinde yapılacak.
Cristiano Ronaldo, imzayı attığı anda dünya üstünde en fazla yıllık ücret kazanan oyuncu konumuna gelecek.
37 yaşındaki futbolcu, Manchester United sonrası boşta bulunuyordu.
MAAŞA SPONSOR DESTEĞİ
Yine Suudi basınına göre; Al-Nassr, ilk etapta atılacak 3 yıllık sözleşme için birçok sponsorla anlaşmaya vardı.
Ancak paranın büyük bölümünü sadece 1 sponsor verecek.
Oyuncunun ücreti de bu sayede karşılanacak.
Futbolcu ve menajeriyle mali koşullar-tazminatlar dahil her konuda neredeyse tam anlaşmaya varıldı.
Sadece küçük prosedürler kaldı.
Bunların da tamamlanmasının ardından dünyaya duyuru yapılacak.
Suudi Arabistan, Ronaldo ile birlikte ligin tanıtımını da yapmayı planlıyor
KATAR EKİBİ REDDEDİLDİ
Bir Katar ekibi de son anda bu transfer için devreye girdi.
Ancak Al-Nassr'ın şartlarını sunamadıkları için futbolcunun menajeri, bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.
37 yaşındaki yıldız, daha önce Al-Nassr'la anlaştığı yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı.
Ancak bugün için gelinen noktada resmi imzaların atılması bekleniyor.
Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde servetine servet katacak.
Tecrübeli oyuncunun adı ülkemizden de birçok ekiple anılmıştı.
Ancak bu şartları sunmaları imkansızdı.