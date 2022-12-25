Haberler Futbol Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın da bir süredir ilgilendiği Portekizli dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Manchester United ile yollarını ayıran yıldız ismin, yılbaşında yeni takımına imza atması bekleniyor. Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun alacağı maaş, dudak uçuklatan cinsten oldu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 13:14
Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, uzun süredir Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak için uğraşıyordu.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Bu transfer artık tamamen bitmek üzere.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Portekizli süper yıldızla senelik 212 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Transferle ilgili resmi açıklama da bu hafta içerisinde yapılacak.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Cristiano Ronaldo, imzayı attığı anda dünya üstünde en fazla yıllık ücret kazanan oyuncu konumuna gelecek.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

37 yaşındaki futbolcu, Manchester United sonrası boşta bulunuyordu.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

MAAŞA SPONSOR DESTEĞİ
Yine Suudi basınına göre; Al-Nassr, ilk etapta atılacak 3 yıllık sözleşme için birçok sponsorla anlaşmaya vardı.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Ancak paranın büyük bölümünü sadece 1 sponsor verecek.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Oyuncunun ücreti de bu sayede karşılanacak.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Futbolcu ve menajeriyle mali koşullar-tazminatlar dahil her konuda neredeyse tam anlaşmaya varıldı.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Sadece küçük prosedürler kaldı.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Bunların da tamamlanmasının ardından dünyaya duyuru yapılacak.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Suudi Arabistan, Ronaldo ile birlikte ligin tanıtımını da yapmayı planlıyor

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

KATAR EKİBİ REDDEDİLDİ
Bir Katar ekibi de son anda bu transfer için devreye girdi.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Ancak Al-Nassr'ın şartlarını sunamadıkları için futbolcunun menajeri, bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

37 yaşındaki yıldız, daha önce Al-Nassr'la anlaştığı yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Ancak bugün için gelinen noktada resmi imzaların atılması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray derken...

Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde servetine servet katacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş gelişme! Alexander Sörloth transferi bitti
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! G.Saray derken... Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! G.Saray derken... 13:14
G.Saray-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu G.Saray-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu 12:32
Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı 12:30
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci! Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci! 12:27
Altay gerçeği ortaya çıktı! Trabzonspor maçında... Altay gerçeği ortaya çıktı! Trabzonspor maçında... 12:25
Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 12:21
Daha Eski
Trabzon yerel basınından F.Bahçe maçı yansımaları! Trabzon yerel basınından F.Bahçe maçı yansımaları! 12:19
Fenerbahçe 3 yıl sonra bir ilk yaşadı! Fenerbahçe 3 yıl sonra bir ilk yaşadı! 11:57
Kaptanlık Kerem Aktürkoğlu'na yaradı! Kaptanlık Kerem Aktürkoğlu'na yaradı! 11:54
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:50
3 isimde karar verildi! Ocakta... 3 isimde karar verildi! Ocakta... 11:35
Samsunspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Adanaspor maçı saat kaçta? 11:32