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Bir gece daha

Sağlık durumu kötüye giden Pele'nin kızı hastanede yatan babasına sarıldığı fotoğrafını paylaştı... Cristina Nascimento, "Birlikte bir gece daha" dedi... Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek oyuncu olan Pele, kolon kanseri tedavisi için 29 Kasım'dan beri tedavi görüyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Bir gece daha
Sağlık durumu kötüye giden Pele'nin kızı hastanede yatan babasına sarıldığı fotoğrafını paylaştı... Cristina Nascimento, "Birlikte bir gece daha" dedi... Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek oyuncu olan Pele, kolon kanseri tedavisi için 29 Kasım'dan beri tedavi görüyor.
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