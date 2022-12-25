Sağlık durumu kötüye giden Pele'nin kızı hastanede yatan babasına sarıldığı fotoğrafını paylaştı... Cristina Nascimento, "Birlikte bir gece daha" dedi... Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek oyuncu olan Pele, kolon kanseri tedavisi için 29 Kasım'dan beri tedavi görüyor.
Sağlık durumu kötüye giden Pele'nin kızı hastanede yatan babasına sarıldığı fotoğrafını paylaştı... Cristina Nascimento, "Birlikte bir gece daha" dedi... Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek oyuncu olan Pele, kolon kanseri tedavisi için 29 Kasım'dan beri tedavi görüyor.