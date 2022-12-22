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Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası son 16 tur maçında Manchester City, Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:50
Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Manchester City - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası son 16 tur maçında Manchester City ile Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City- Liverpool maçı 22 Aralık Perşembe 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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