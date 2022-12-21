Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich ile ilgili iddialar devam ediyor.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich ile ilgili iddialar devam ediyor.
Ada basını, Rus milyarder Abramovich'in bir Türk kulübü satın alma fikrinin devam ettiğini ve İstanbul'da ev baktığını gündeme getirdi.
ROMAN ABRAMOVICH CHELSEA'Yİ SATMAK ZORUNDA KALDI
Bilindiği üzere Roman Abramovich, İngiltere hükümeti tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları olduğu iddiasıyla yaptırıma tabi tutulmuş ve daha sonra da Batı Londra Kulübü'nü satmak zorunda kalmıştı.
19 YILLIK DÖNEM BİTTİ
Chelsea'de yaşanan bu krizin ardından ABD'li işadamı Todd Boehly liderliğindeki bir grup kulübü devraldı.
Böylece, Abramovich yönetiminde 5 Premier Lig, 5 FA Kupası ve 2 de Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Chelsea'de 19 yıllık dönem sona ermişti.
'YENİ ADRESİ TÜRKİYE'
Ada basınından Mirror'da yer alan haberde, 'İngiltere'nin Rus oligarkına yönelik yaptırımları sonrası AB topraklarındaki etkinliğinin' kısıtlandığı ve Abramovich'in yeni adresinin Türkiye olacağı iddia edildi.
BEBEK'E YERLEŞECEK
Haberde, "Roman Abramovich, son aylarda zamanının büyük bir kısmını İstanbul'da geçiriyor.
Abramovich, tahmini değeri 1.2 milyar dolar olan dört yatı ile dikkati çekerken, her sabah Rumeli Hisarı yakınlarında bir kafeye uğruyor ve mesire yolunda yürüyüşe çıkmadan önce bir kahve içiyor.
Roman Abramovich, Bebek semtine yerleşmeyi planlıyor" denildi.
SERVETİ NE KADAR?
Roman Abramovich'in serveti büyük bir merak konusu olmuştu.
Kendisine ve Rusya'ya uygulanan çok sayıda yaptırımın ardından bu yıl Rus milyarderin servetinin yüzde 41.6 oranında düştüğü fakat; yine de servetinin 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia ediliyor.
SAYILI ZENGİNLERDEN
Bilindiği üzere 56 yaşındaki Roman Abramovich'in Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı var.
Serveti, Abramovich'i İsrail'in en zengin ikinci kişisi, Rusya'daki en zengin 11. adamı ve Portekiz'in en zengin adamı yapmıştı.
DUYGUSAL YAZI YAZMIŞTI
Abramovich, geçtiğimiz Mart ayında Chelsea resmi internet sitesinde şu açıklamayı yayınlamıştı:
"Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarını düşünerek, en iyi şekilde karar almaya çalıştım.
Mevcut durumda da, bu nedenle kulübü satma kararı aldım.
Bunun; kulübün, taraftarların, kulüp çalışanlarının ve ayrına kulübün sponsorları ve ortakları yararına olduğunu düşünüyorum.
Yasal süreci takip edeceğim.
Herhangi bir borcun geri ödenmesini istemeyeceğim. Chelsea, benim için hiçbir zaman para ile alakalı olmadı.
Tamamen futbola ve kulübe duyduğum tutkuyla hareket ettim. Ayrıca ekibime, satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanması talimatını verdim. Vakıf, Ukrayna'da savaşan ve savaş mağduru olan insanlara yardım yapacak."