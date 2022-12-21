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Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi zorun olarak satmış ve yeni bir yatırım arayışına girmişti. Bir süre Göztepe'yi alacağı iddia edilen ancak bu iddiaların asılsız olduğu anlaşılan Roman Abramovich ile ilgili, İngiliz basını son noktayı koydu. Roman Abramovich'in, İstanbul'da ikamet etmeye başladığı ve şehirden bir takım almak istediği ifade edildi. İşte o dev gelişme...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 16:56
Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich ile ilgili iddialar devam ediyor.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Ada basını, Rus milyarder Abramovich'in bir Türk kulübü satın alma fikrinin devam ettiğini ve İstanbul'da ev baktığını gündeme getirdi.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

ROMAN ABRAMOVICH CHELSEA'Yİ SATMAK ZORUNDA KALDI
Bilindiği üzere Roman Abramovich, İngiltere hükümeti tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları olduğu iddiasıyla yaptırıma tabi tutulmuş ve daha sonra da Batı Londra Kulübü'nü satmak zorunda kalmıştı.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

19 YILLIK DÖNEM BİTTİ
Chelsea'de yaşanan bu krizin ardından ABD'li işadamı Todd Boehly liderliğindeki bir grup kulübü devraldı.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Böylece, Abramovich yönetiminde 5 Premier Lig, 5 FA Kupası ve 2 de Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Chelsea'de 19 yıllık dönem sona ermişti.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

'YENİ ADRESİ TÜRKİYE'
Ada basınından Mirror'da yer alan haberde, 'İngiltere'nin Rus oligarkına yönelik yaptırımları sonrası AB topraklarındaki etkinliğinin' kısıtlandığı ve Abramovich'in yeni adresinin Türkiye olacağı iddia edildi.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

BEBEK'E YERLEŞECEK
Haberde, "Roman Abramovich, son aylarda zamanının büyük bir kısmını İstanbul'da geçiriyor.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Abramovich, tahmini değeri 1.2 milyar dolar olan dört yatı ile dikkati çekerken, her sabah Rumeli Hisarı yakınlarında bir kafeye uğruyor ve mesire yolunda yürüyüşe çıkmadan önce bir kahve içiyor.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Roman Abramovich, Bebek semtine yerleşmeyi planlıyor" denildi.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

SERVETİ NE KADAR?
Roman Abramovich'in serveti büyük bir merak konusu olmuştu.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Kendisine ve Rusya'ya uygulanan çok sayıda yaptırımın ardından bu yıl Rus milyarderin servetinin yüzde 41.6 oranında düştüğü fakat; yine de servetinin 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia ediliyor.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

SAYILI ZENGİNLERDEN
Bilindiği üzere 56 yaşındaki Roman Abramovich'in Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı var.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Serveti, Abramovich'i İsrail'in en zengin ikinci kişisi, Rusya'daki en zengin 11. adamı ve Portekiz'in en zengin adamı yapmıştı.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

DUYGUSAL YAZI YAZMIŞTI
Abramovich, geçtiğimiz Mart ayında Chelsea resmi internet sitesinde şu açıklamayı yayınlamıştı:

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

"Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarını düşünerek, en iyi şekilde karar almaya çalıştım.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Mevcut durumda da, bu nedenle kulübü satma kararı aldım.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Bunun; kulübün, taraftarların, kulüp çalışanlarının ve ayrına kulübün sponsorları ve ortakları yararına olduğunu düşünüyorum.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Yasal süreci takip edeceğim.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Herhangi bir borcun geri ödenmesini istemeyeceğim. Chelsea, benim için hiçbir zaman para ile alakalı olmadı.

Roman Abramovich Türkiye kararını verdi! İstanbul takımına para yağacak

Tamamen futbola ve kulübe duyduğum tutkuyla hareket ettim. Ayrıca ekibime, satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanması talimatını verdim. Vakıf, Ukrayna'da savaşan ve savaş mağduru olan insanlara yardım yapacak."

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