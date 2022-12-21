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Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası son 16 tur maçında Manchester United, Burnley ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:00
Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası son 16 tur maçında Manchester United ile Burnley ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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MANCHESTER UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Burnley maçı 21 Aralık Çarşamba 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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