Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Real Betis - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Real Betis ile Inter hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Inter maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

REAL BETIS - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Montoya, Felipe, Ruiz, Moreno; Akouokou, Canales; Henrique, Fekir, Juanmi; Iglesias

Inter

Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Calhanoglu, Barella, Gagliardini, Gosens; Mkhitaryan; Dzeko