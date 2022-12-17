Haberler Futbol Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Real Betis ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:00
Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Real Betis - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Real Betis ile Inter hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Inter maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

REAL BETIS - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Montoya, Felipe, Ruiz, Moreno; Akouokou, Canales; Henrique, Fekir, Juanmi; Iglesias

Inter

Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Calhanoglu, Barella, Gagliardini, Gosens; Mkhitaryan; Dzeko

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Süper Lig ne zaman devam edecek? TFF ile 2022-2023 15. hafta Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, hangi tarihte oynanacak?
Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...
F.Bahçe'nin transferi açıklaması çok yakın! Son durum...
Dikkat çeken yorum! "Terim'e benzetiyorum"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsenal - Juventus maçı saat kaçta?
Fiorentina - Monaco maçı saat kaçta?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Aralık Cumartesi)
Sivas TOKİ kura çekilişi CANLI izle
SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları (TOKİ Sivas kazananlar isim listesi)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina - Monaco maçı saat kaçta? Fiorentina - Monaco maçı saat kaçta? 11:36
Manchester City - Girona maçı saat kaçta? Manchester City - Girona maçı saat kaçta? 11:27
Fulham - West Ham United maçı saat kaçta? Fulham - West Ham United maçı saat kaçta? 11:22
F.Bahçe'nin transferi açıklaması çok yakın! Son durum... F.Bahçe'nin transferi açıklaması çok yakın! Son durum... 11:13
Cedi attı! Cavaliers kazandı Cedi attı! Cavaliers kazandı 10:54
Eyüpspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 10:41
Daha Eski
Dikkat çeken yorum! "Terim'e benzetiyorum" Dikkat çeken yorum! "Terim'e benzetiyorum" 10:37
Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:36
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 10:31
Şenol Güneş itiraf etti! Transfer ve sistem... Şenol Güneş itiraf etti! Transfer ve sistem... 10:28
İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi 10:28
Manisa FK - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 10:25