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Arsenal - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Arsenal ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:50
Arsenal - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arsenal - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Arsenal - Juventus hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Arsenal - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Juventus maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ARSENAL - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal

Turner; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka; Nelson, Odegaard, Vieira; Nketiah

Juventus

Perin; Riccio, Rugani, Gatti; Barbieri, Locatelli, Fagioli, Miretti, Iling Junior; Cerri, Kean

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