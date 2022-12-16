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Neymar'ın partisi olay oldu!

Brezilya'nın çeyrek finalde Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesinden yalnızca 1 hafta sonra yıldız futbolcu Neymar kız kardeşinin evinde büyük bir parti verdi. Neymar, partinin medyaya yansımasından ve olası tepkilerden kaçınmak için olayı olabildiğince gizli tutmaya çalışsa da başarısız oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 14:49
Neymar'ın partisi olay oldu!

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde favoriler arasında gösterilen Brezilya Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Brezilya, Hırvatistan'a penaltı atışlarından 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Hırvatistan'ın seri penaltı atışlarında Brezilya'yı elemesinin ardından Neymar sahanın ortasında yıkıldı. Tecrübeli futbolcu uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. Neymar'ı teselli eden ilk isim Dani Alves oldu. Brezilyalı yıldız maçın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kafam çok karışık, doğru düşünemiyorum. Milli takım benim için bitti diyemem ama yine oynayacağımın garantisini veremiyorum" diye konuştu.

REKORA ORTAK OLDU AMA...

Neymar, Brezilya'nın Güney Kore ve Hırvatistan ile oynadığı mücadelelerde rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu attığı gollerle Pele'nin sahibi olduğu Brezilya Milli Takımı formasıyla en fazla gol atan oyuncu unvanına ortak oldu.

'DURMAKSIZIN AĞLADIM'

Tecrübeli futbolcu yaptığı Brezilya'nın elenmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Psikolojik olarak mahvoldum. Kariyerimde canımı en çok yakan mağlubiyet bu oldu. 10 dakika boyunca hareketsiz kaldım ve sonrasında da durmaksızın ağladım. Bu maalesef çok uzun süre boyunca canımı yakmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI SONRASI PARTİ

Marca'da yer alan habere göre Brezilya'nın çeyrek finalde Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesinden yalnızca 1 hafta sonra yıldız futbolcu Neymar kız kardeşinin evinde büyük bir parti verdi.

Partide ayrıca Manchester United'ın yıldızı Antony ile birlikte birkaç ünlü ismin blunduğu da iddia edildi.

OLAYI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Neymar, partinin medyaya yansımasından ve olası tepkilerden kaçınmak için olayı olabildiğince gizli tutmaya çalışsa da başarısız oldu.

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