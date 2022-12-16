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Al-Nassr başkanından Cristiano Ronaldo açıklaması!

Al Nassr Başkanı Musalli Al Muammar, Cristianı Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Al-Nassr başkanı Ronaldo iddialarıyla ilgili şok bir açıklama yaptı. Muammar, "Ronaldo kim? Onu tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 16:39
Al-Nassr başkanından Cristiano Ronaldo açıklaması!
Al Nassr Başkanı Musalli Al Muammar, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Al-Nassr başkanı Ronaldo iddialarıyla ilgili şok bir açıklama yaptı. Muammar, "Ronaldo kim? Onu tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir televizyon programına konuşan Al Muammar yaptığı açıklamada, "Cristiano'nun Dünya Kupası sebebiyle herhangi bir kulüp ile pazarlık yapmasını beklemiyordum." dedi.

Başkan ayrıca, "Başka oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Geleceğiyle ilgili alacağı her karar için kendisine en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile olan sözleşmesini, 2022 Katar Dünya Kupası başlamadan önce yaptığı bir röportaj sonrası feshetmişti.

Daha önce Cristiano Ronaldo da çıkan bu transfer iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.
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