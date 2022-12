Ajax'ta Ahmetcan Kaplan şoku! Sakatlığı...

Trabzonspor'dan Hollanda ekibi Ajax'a 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Ahmetcan Kaplan, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Antrenmanda sakatlanan genç futbolcunun sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Ameliyat olan Ahmetcan'ın sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Ajax'a gittikten sonra sakatlık problemi yaşayan ve uzun bir tedavinin ardından geri dönen 19 yaşındaki stoper, 3 Aralık'ta Blackburn Rovers'la yapılan hazırlık maçında ilk kez Hollanda ekibinin formasını giymişti.

İŞTE AJAX'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Get well soon, Ahmetcan Kaplan ♥️