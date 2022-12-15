Aston Villa - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Aston Villa - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Aston Villa ile Villarreal hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Aston Villa - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Villarreal maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.