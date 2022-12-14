FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

Avrupa'nın seçkin kulüpleri, 2025'te FIFA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlemeyi planladığı 'Kulüpler Dünya Şampiyonası' teklifini reddetti.
Avrupa'nın seçkin kulüpleri, 2025'te FIFA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlemeyi planladığı 'Kulüpler Dünya Şampiyonası' teklifini reddetti.
Katar'da uzun süredir bu konuda UEFA, FIFA ve kulüp temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.
GÜNEY AMERİKA DESTEKLİYOR
Buna karşılık FIFA da ECA ile 31 Aralık'ta sone eren Mutabakat Zabtı'nı (MoU) imzalamadı.
Bu anlaşma kulüpler ile FIFA arasındaki uluslararası maç takvimi, oyuncu çıkış tarihleri ve kulüplere ödenen tazminatları kapsıyor.
FIFA geçen sezon Çin'de 24 takımlı bir turnuva düzenlemeyi planlıyordu ancak pandemi nedeniyle bu gerçekleşmedi.
UEFA da Şampiyonlar Ligi konseptine zarar vereceğini düşündüğü için FIFA'nın bu projesini onaylamıyor.
Ancak FIFA'nın 150 milyon Sterlin'lik ödül önerisi kulüpleri ikna edebilir.
Güney Amerika kulüpleri ise 4 yılda bir yapılması düşünülen FIFA'nın bu projesini destekliyor.