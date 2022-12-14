Haberler Futbol FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

Son dakika spor haberi: FIFA ile UEFA arasında yeni turnuva krizi yaşanıyor. 2025 yılında Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlemeyi planlayan FIFA'ya kötü haber geldi. Avrupa'nın seçkin kulüpleri planlanan yeni turnuva önerisini geri çevirdi. Öte yandan UEFA da Şampiyonlar Ligi konseptine zarar vereceğini düşündüğü bu öneriye sıcak bakmıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 10:55
FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

Avrupa'nın seçkin kulüpleri, 2025'te FIFA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlemeyi planladığı 'Kulüpler Dünya Şampiyonası' teklifini reddetti.

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

Katar'da uzun süredir bu konuda UEFA, FIFA ve kulüp temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

FIFA, Avrupa'nın önde gelen 220 kulübünün çıkarlarını temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile Doha'da yapılan toplantıda uzlaşma sağlamayı ve imzaları atmayı umuyordu ancak sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu.

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

GÜNEY AMERİKA DESTEKLİYOR
Buna karşılık FIFA da ECA ile 31 Aralık'ta sone eren Mutabakat Zabtı'nı (MoU) imzalamadı.

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

Bu anlaşma kulüpler ile FIFA arasındaki uluslararası maç takvimi, oyuncu çıkış tarihleri ve kulüplere ödenen tazminatları kapsıyor.

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

FIFA geçen sezon Çin'de 24 takımlı bir turnuva düzenlemeyi planlıyordu ancak pandemi nedeniyle bu gerçekleşmedi.

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

UEFA da Şampiyonlar Ligi konseptine zarar vereceğini düşündüğü için FIFA'nın bu projesini onaylamıyor.

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

Ancak FIFA'nın 150 milyon Sterlin'lik ödül önerisi kulüpleri ikna edebilir.

FIFA ve UEFA arasında yeni turnuva krizi!

Güney Amerika kulüpleri ise 4 yılda bir yapılması düşünülen FIFA'nın bu projesini destekliyor.

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