Kayserispor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kayserispor - Liepaja maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Kayserispor ile Liepaja hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Kayserispor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - LIEPAJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Liepaja maçı 13 Aralık Salı günü saat 13:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.