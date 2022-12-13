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Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Başakşehir ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:41 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:50
Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Başakşehir - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Başakşehir - Toulouse hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Toulouse maçı 13 Aralık Salı günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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