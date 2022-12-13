Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Başakşehir - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Başakşehir - Toulouse hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Toulouse maçı 13 Aralık Salı günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.