Arsenal - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arsenal - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Arsenal ile Milan hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Arsenal - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Milan maçı 13 Aralık Salı günü saat 17:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.